ANKARA (İGFA) - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' öykü yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya son başvuru tarihi 27 Mart 2026.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, Diyarbakır İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' temalı öykü yarışması düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinden hareketle düzenlenen yarışma için başvurular alınmaya başlandı.

'Tıpkı aile gibi mesleğin de insanın kimliğini tamamlayan temel taşlardan biri olduğu' anlayışının vurgulandığı yarışma ile öğrencilerin aile bağlarını, meslek edinme süreçlerini ve gelecek hayallerini sanatsal bir bakış açısıyla ve edebî bir dille ifade etmelerine imkân sunulması amaçlandı.

Öğrencilerin kaleminden çıkacak her öykü bir ailenin sıcaklığını, bir mesleğin emeğini ve bir geleceğin umudu yansıtması bekleniyor.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrencilerin katılımına açık olan yarışma kapsamında katılımcılar, öykülerini şartnamede belirtilen format ve koşullara uygun şekilde hazırlayarak 27 Mart 2026 tarihine kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edebileceği bildirildi.