İstanbul Maltepe Belediyesi, afetlere karşı toplumda farkındalık oluşturma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Bu kapsamda, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 14 yaş grubu çocuklara yönelik kapsamlı bir afet bilinci eğitimi gerçekleştirildi. Cumhuriyet Eğitim Merkezi'nde LGS'ye hazırlanan öğrencilerin de katıldığı programda gençler, akademik hazırlıklarının yanında yaşam kurtarıcı bilgilerle donatıldı.

Eğitimlerde deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerde doğru davranış biçimleri, uzmanlar tarafından uygulamalı örneklerle anlatıldı. Afet İşleri Müdürlüğü ile Kütüphane Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen program boyunca çocuklar, afet anında güvenli hareket edebilmek ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak için kritik bilgiler edindi.

Katılımcılara aktarılan yöntemler, afet sırasında izlenmesi gereken adımlar konusunda güçlü bir farkındalık oluştururken; program temel afet bilincinin yanı sıra güvenli yaşam becerileri, afet öncesi hazırlık kültürü ve afet anında doğru davranış tekniklerine odaklandı.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, benzer eğitimlerin ilçenin farklı noktalarında sürdürüleceğini belirterek afet farkındalığının küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti.