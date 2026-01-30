Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile yöneticiliğe görevlendirilecekler için Millî Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programını tamamlama şartı getirildi. Eğitim kurumu yöneticileri 4 ders yılı için görevlendirilecek.

ANKARA (İGFA) - MEB tarafından hazırlanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 21'inci maddesi çerçevesinde hazırlanan yönetmelikle yöneticiliğe görevlendirilecekler için Millî Eğitim Akademisi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programını tamamlamış olma şartı getirildi. Yönetici yetiştirme programı, eğitim kurumlarının kademe ve türlerine göre anaokulu, ilkokul ve ortaokul yöneticilikleri için temel eğitim; lise, imam hatip lisesi ve mesleki teknik lise yöneticilikleri için ortaöğretim; bilim ve sanat merkezi, rehberlik ve araştırma merkezi ile özel eğitim okul yöneticilikleri için özel eğitim olacak şekilde belirlendi.

Görevlendirmeler, Yönetmelik'le belirlenen genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 'ilk defa görevlendirme', 'görev süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi' ve 'yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi' şeklinde üç ayrı süreçte yapılacak.

Yazılı sınav konuları; genel kültür yüzde 20, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları yüzde 15, eğitim bilimleri yüzde 15, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yüzde 30, mevzuat yüzde 20 olacak şekilde güncellendi.

İlk defa görevlendirmede yazılı sınav puanına göre boş bulunan kademe ve türde ayrı ayrı belirlenecek kadronun 1,5 katı aday, Akademi tarafından yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programın sonunda 60 puan alarak başarılı olan adayların başvuru sonuçları, puan üstünlüğüne göre belirlenecek.

Eğitim kurumu yöneticileri 4 ders yılı için görevlendirilecek. Dört ders yılı dolan yöneticilerin görev süreleri, 'yönetici değerlendirme formu' üzerinden yapılan değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre 4 ders yılı daha uzatılabilecek. Aynı eğitim kurumunda aynı ünvanla 8 ders yılından fazla görev yapılamayacak.

Öte yandan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026 MEB-EKYS) duyurusu yayımlandı. 15 Mart'ta yapılacak MEB-EKYS başvuruları, bugünden itibaren 5 Şubat'a kadar alınacağı duyuruldu. 15 Mart saat 10.15'te yapılacak sınavın sonuçları ise 9 Nisan'da ilan edileceği kaydedildi.