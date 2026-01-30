İnegöl Belediyesi'nin sömestir tatiline özel düzenlediği atölye etkinlikleriyle 5-12 yaş arası çocuklar, unutulmaz bir yarıyıl tatili geçirdi. Birbirinden renkli atölyelerle süslenen sömestir, miniklere dolu dolu bir tatil sundu.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, sömestir tatilinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği renkli atölye etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hazırlanan atölye programlarıyla minikler, tatil boyunca keyifli ve verimli zaman geçirdi.

5 GÜN 5 AYRI ATÖLYE ÇALIŞMASI

sömestir tatili süresince düzenlenen etkinlikler kapsamında her gün farklı bir atölye çalışması olmak üzere; 3D Tasarım Atölyesi, Çocuk Çömlek Atölyesi, Tepsi Boyama Atölyesi, Bez Çanta Baskı ile Boyama Atölyesi ve Eva'dan Çiçek Yapımı Atölyesi gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarına yönelik yapılan atölyeler İnegöl Belediyesi Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi ile İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesinde yapıldı. Atölyeler ilginin yoğun olması ve daha fazla çocuğun faydalanabilmesi adına 2-3 seans halinde düzenlendi.

Çocukların el becerilerini geliştirmeyi, hayal güçlerini desteklemeyi ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan atölye etkinlikleri, katılımcılardan ve ailelerinden tam not aldı. Minikler hem yeni beceriler kazanmanın mutluluğunu yaşadı hem de sömestir tatilini dolu dolu geçirme fırsatı buldu.