Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı “Denklik Kılavuzu 2025”, 196 ülkenin eğitim sistemlerini ve belge örneklerini bir araya getirerek dünyada bir ilke imza attı. Türkçe ve İngilizce yayımlanan kılavuz, denklik süreçlerini kolaylaştırmayı ve uluslararası eğitim iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda hazırladığı “Denklik Kılavuzu 2025”i Türkçe ve İngilizce olarak hem basılı hem de dijital ortamda yayımladı.

196 ülkenin eğitim sistemlerine dair detaylı bilgiler ve belge örneklerini içeren kılavuz, dünyada bu alanda yayımlanan ilk ve tek rehber olma özelliği taşıyor.

Kılavuz, dünya genelindeki eğitim sistemlerini daha iyi anlaşılır hale getirmeyi, öğrenci hareketliliğini desteklemeyi ve denklik işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Eğitim sistemlerinin yapısı, öğrenim belgeleri, diploma türleri, ders süreleri ve kademeler gibi konularda kapsamlı bilgiler sunan kılavuz, uluslararası standartlar ve millî eğitim politikalarına uygun, tutarlı ve güvenilir bir değerlendirme mekanizması oluşturmayı hedefliyor. Her ülke için zorunlu eğitim süreleri, mezuniyet kriterleri, diploma, transkript, karne örnekleri, sınav sistemleri ve sınıf geçme koşulları detaylı şekilde yer alıyor.

DİPLOMATİK VE STRATEJİK BİR ARAÇ

Alan uzmanlarının resmî kaynaklardan topladığı verilerle hazırlanan kılavuz, yalnızca teknik bir doküman değil, aynı zamanda eğitimde uluslararası anlayış, şeffaflık ve güveni destekleyen diplomatik bir araç olarak tasarlandı. Türkiye’nin dijitalleşme ve eğitim politikalarıyla uyumlu olan kılavuz, uluslararası eğitim iş birliklerini güçlendirme potansiyeliyle stratejik bir kazanım olarak öne çıkıyor.

DENKLİK SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRACAK

Talim ve Terbiye Kurulu’nun Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Denklik Birimi, farklı ülkelerin öğrenim belgelerinin Türkiye’deki karşılığını belirleyen denklik süreçlerini güvenilir ve bilimsel bir şekilde yürütüyor. Bu işlemler, yurt içinde 81 ilde 143 merkezde, yurt dışında ise 51 ülkede 77 merkezde gerçekleştiriliyor.

Kılavuz, denklik başvurularını hızlandırmak ve ilgili kurumlara bütüncül bir bakış açısı kazandırmak amacıyla hazırlanırken, standart bir değerlendirme mekanizması sunarak işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

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