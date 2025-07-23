Konya'da Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla “Meslek Sırrı” programını hayata geçiriyor.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi, gençlerin eğitim ve kariyer alanında doğru adımlar atabilmesi için desteklerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği “Meslek Sırrı” programı ile üniversite adayları, tercih döneminde kendilerine en uygun mesleği belirleme fırsatı yakalayacak.

26 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00 ile 16.00 arasında düzenlenecek etkinlikte; Tıp, Hukuk, Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Psikoloji, Diş Hekimliği, PDR, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, İnşaat Mühendisliği, Gazetecilik, Radyo Televizyon, Sosyal Hizmet, Eczacılık ve daha birçok farklı meslek grubu hakkında doğrudan bilgi verilecek. Tüm Konyalı gençlerin davetli olduğu programda, her meslek dalı, ilgili bölümde öğrenim gören üniversite öğrencileri ile alan uzmanları tarafından tanıtılacak.

GENÇLER, UZMANLARLA BİREBİR GÖRÜŞEBİLECEK

Etkinlik boyunca katılımcılar, ilgi duydukları meslekler hakkında birebir iletişim kurarak detaylı bilgi alabilecek; uzmanların deneyimlerinden faydalanarak geleceklerini daha sağlam temeller üzerine inşa edebilecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlerin kariyer planlamalarına katkı sunan bu tür etkinliklerin önemine değinerek tüm gençleri programa davet etti.

Başkan Kılca; “Gençlerimizin meslek seçimlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda üniversite tercih döneminin en güzel şekilde geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Meslek Sırrı’ programını düzenliyoruz. Alanında yetkin üniversite öğrencileri ve uzman isimler, gençlerimize rehberlik ederek hem bilgi verecek hem de motivasyon kazandıracak. Tüm üniversite adaylarını 26 Temmuz Cumartesi günü Aziziye Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz programa davet ediyorum.” dedi.