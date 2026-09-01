Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumuna hazırlanan adaylara yönelik kapsamlı bir deneme sınavı düzenledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında gençlerin ve sınavlara hazırlanan adayların yanında olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin sınav öncesinde bilgi ve zaman yönetimi becerilerini ölçmelerine katkı sunmak amacıyla KPSS Lisans oturumuna hazırlanan adaylara yönelik deneme sınavı gerçekleştirdi. Deneme sınavı, Şehir Kütüphanesi'nde iki seans halinde yapıldı. Ücretsiz olarak düzenlenen sınava bin aday başvurdu.

KPSS Lisans sınavına hazırlanan adaylar, sınav atmosferini yakından deneyimleme fırsatı bulurken, gerçek sınav koşullarına benzer şekilde hazırlanan deneme sınavında eksiklerini görme ve sınav stratejilerini değerlendirme imkânı elde etti.

Düzenlenen deneme sınavıyla adayların sınav heyecanını azaltmak, süre kullanımını test etmelerine yardımcı olmak ve sınav öncesi hazırlık süreçlerine katkı sunuldu.

Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu deneme sınavı, adaylardan da ilgi gördü. Sınava katılan öğrenciler, ücretsiz olarak sunulan uygulamanın kendileri için önemli bir deneyim olduğunu belirterek Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

KPSS sınavına hazırlanan Serpil Göger, KPSS deneme sınavıyla ilgili 'İyi bir sınavdı. Büyükşehir Belediyesine sunduğu bu imkan dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şehir Kütüphanesinde sınava girmek bir ayrıcalıktı çünkü üniversitesi ortamında gibi hissettim' değerlendirnesinde bulundu. Gıda Teknikerliği bölümü mezunu Nilay Ece Keklikci ise 'Çok güzel bir sınavdı. Heyecan yaptım ama soruları da çözdüm. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e bize sağladığı bu imkândan dolayı teşekkür ediyorum' diye konuştu.