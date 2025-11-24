Kocaeli İzmit Belediyesi'nin Engelsiz Ebeveyn Akademisi kapsamında düzenlediği üçüncü oturumda, ailelere engelli bireylerde görülen davranış problemlerine yönelik çözüm ve yönetim stratejileri aktarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında başlatılan ve yerel yönetimlerde örnek gösterilen Engelsiz Ebeveyn Akademisi, engelli bireylerin ailelerine yönelik eğitim programlarıyla sürüyor.

Ailelerin hem bilgi hem de dayanışma açısından güçlendirilmesini amaçlayan proje, her geçen oturumda daha fazla ilgi görüyor.

CUMHURİYET YAŞAM MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Akademinin üçüncü oturumu, 'Davranış Problemleri ve Yönetim Stratejileri' başlığıyla Psikolojik Danışman Muharrem Köse tarafından Cumhuriyet Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.

Eğitimde, engelli bireylerde görülebilen davranış problemlerinin nedenleri, doğru yaklaşım yöntemleri ve uygulanabilir yönetim teknikleri detaylı biçimde ele alındı.

AİLELERLE DAYANIŞMA FIRSATI BULUNDU

Köse, davranışların oluşum süreçlerinden olumlu davranış kazandırma yöntemlerine kadar pek çok konuda ailelere önemli bilgiler aktardı. Katılımcılar da kendi deneyimlerini paylaşarak hem uzman desteği aldı hem de benzer süreçlerden geçen ailelerle dayanışma fırsatı buldu.

OTURUMLAR DEVAM EDECEK

Eğitime katılan aileler, aktarılan yöntemlerin günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara ışık tuttuğunu belirterek programın kendilerine güç verdiğini ifade etti. Oturumda oluşan paylaşım ortamının, ailelerin kendilerini yalnız hissetmemelerine katkı sunduğu vurgulandı. Yetkililer, Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nin önümüzdeki oturumlarında da ailelere yönelik rehberlik, bilgilendirme ve kapsayıcı çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.