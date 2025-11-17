Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Bursa ziyaretinde 'Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu' projesinin açılışına katılaral, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve müfettişlerle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) -Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Bursa'ya yaptığı ziyarette yoğun bir program gerçekleştirdi.

Ziyaret, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi. Kaya'nın ilk durağı, Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen 'Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu' projesinin ikinci yıl açılış töreni oldu. Törene Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar ve çok sayıda eğitim yöneticisi katıldı. Program, protokol konuşmaları, plaket takdimleri ve hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.

Açılış töreni sonrasında Kaya, İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Dr. Ahmet Alireisoğlu ile bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyaretin son durağı Muradiye Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi oldu. Burada Kaya, İl Eğitim Müfettişleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bursa ziyareti kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Kaya'nın projeler ve eğitim denetimleri hakkında bilgi almasıyla tamamlandı.