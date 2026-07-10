Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun erişime açıldığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, LGS tercih sürecine ilişkin öğrenci ve velilere önemli hatırlatmalarda bulundu.

Bakanlık, doğru tercih yapabilmenin doğru bilgiye ulaşmaktan geçtiğini vurgulayarak, tercih ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm ayrıntılar, takvim ve önemli bilgilerin '2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer aldığını bildirdi.

Paylaşımda, tercih döneminde öğrencilere rehberlik edecek kılavuzun dikkatle incelenmesi tavsiye edilirken, 'Her birinize yol ve ufuk açıklığı dileriz.' ifadeleriyle öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

LGS tercih sürecinde öğrenciler, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirebilecek.