İstanbul Üsküdar Belediyesi tarafından öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen LGS Hazırlık Merkezleri, bu yıl da gurur verici bir başarıya imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Cumhuriyet ve Bahçelievler LGS Merkezlerinde eğitim alan iki öğrenci, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS sonuçlarına göre Üsküdar genelinde toplam dokuz öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan elde etti ve Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı. Bu önemli başarı, öğrencilerin disiplinli çalışmasının, ailelerinin desteğinin ve öğretmenlerinin özverili emeğinin ortak bir ürünü olarak öne çıktı.

Üsküdar Belediyesi, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde akademik başarılarını desteklemek amacıyla LGS Hazırlık Merkezlerinde ücretsiz eğitim desteği sunmaya devam ediyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde yürütülen eğitim programları, düzenli deneme sınavları, bireysel rehberlik hizmetleri ve planlı çalışma sistemiyle öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyor.

Cumhuriyet ve Bahçelievler LGS Merkezlerinden Türkiye birinciliğine uzanan bu başarı, eğitime yapılan yatırımın ve fırsat eşitliğini önceleyen sosyal belediyecilik anlayışının somut bir göstergesi oldu.

LGS'de Türkiye birincisi olan öğrenciler başta olmak üzere sınava giren tüm öğrencileri yürekten kutluyor; bu başarıda emeği bulunan ailelere, öğretmenlere ve eğitim camiasına teşekkür ediyoruz. Üsküdar Belediyesi, gençlerin eğitim yolculuğunda onların yanında olmaya, başarılarını destekleyecek projeler üretmeye ve geleceğin güçlü Türkiye'sine katkı sunacak nesiller yetişmesine destek vermeye kararlılıkla devam edecek.