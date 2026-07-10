MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencileri, tiyatrodan müziğe, halk danslarından koro performanslarına uzanan Yıl Sonu Gecesi ile ailelerinin ve Manisalıların karşısına çıktı. Bir yıl boyunca farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler, aynı gecede sanatın farklı renklerini Manisalılarla buluşturdu.

Yeni Han'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen tiyatro gösterisi ile başlayan programda, Batı Müziği Bölümü öğrencilerinin bireysel ve toplu performansları, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dinletileri, Türk Müziği Bölümü öğrencilerinin eserleri, Gençlik Pop Orkestrası ve Roman halk dansları gösterisi sahnelendi. Gecenin finalinde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları seslendirdikleri eserlerle programa renk kattı.

Farklı yaş gruplarından öğrencilerin aylar süren çalışmalarının ürünü olan performanslar, Manisalılar tarafından ilgiyle takip edilirken, öğrenci aileleri de çocuklarının sahne heyecanına ortak oldu. Programın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Turizm Şube Müdürü Mehmet Yıldırım tarafından öğrencilere ve eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Yıl Sonu Gecesi, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.