Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde öğrenci ve ailelerine kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan 'Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından, LGS tercih sürecinde hazırlıklara ilişkin ailelere ve öğrencilere kapsamlı bilgiler verilmesi amacıyla hazırlanan kılavuz yayımlandı.

'Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu'nda yerleştirme takvimi, yerleştirme türleri tablosu, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih işlemlerine ilişkin öneri ile hatırlatmalar gibi detaylı başlıklar yer alıyor.

Fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor lisesi gibi okul türlerine ilişkin kapsamlı bilgilerin bulunduğu kılavuzda, tercih kontrol listesi de bulunuyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

'ÖĞRENCİNİZİN DÜŞÜNCELERİNİ DİKKATLE DİNLEYİN'

Kılavuzda tercih döneminde velilere ve öğrencilere yönelik önerilere yer verildi.

'Tercih Döneminde Sık Yapılan Hatalar ve Önemli Hatırlatmalar' bölümünde sadece puana bakılmaması, yüzdelik dilimin esas alınması, listenin sadece 'en çok istenen' veya 'garanti yerleşilecek' okullardan oluşturulmaması, tercihlerin istek sırasına göre dizilmesi, okulun ulaşımı, yabancı dil olanakları ve okul ikliminin araştırılması ve tercih sürecinin son güne bırakılmaması önerildi.

Ayrıca, kılavuzda öğrencilerin tercih yaparken 'Rota Maarif' dijital platformundan yararlanmaları istendi. Platforma yarın 'rotamaarif.meb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek.

'Tercih süreci çocuklarımız için zaman zaman kaygı oluşturabilir. Bu süreçte öğrencinizin doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilmesini destekleyin. Öğrencinizin düşüncelerini dikkatle dinleyin. Güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurun. Sonuçtan çok, doğru karar verme sürecine odaklanın. Öğrencinize yönlendirici olmayan bir yaklaşım sergileyin. Destekleyici ve sakin bir yaklaşım, öğrencinin daha sağlıklı karar vermesine yardımcı olacaktır.'

'Öğrencilere Öneriler' bölümünde ise 'LGS, hayatınızın önemli duraklarından biri olsa da geleceğinizi tek başına belirleyen bir sınav değildir. Başarı; öğrenmeye devam etmek, emek vermek ve kendinizi geliştirmekle şekillenir. Kendinizi tanıyarak ve ilgi alanlarınıza uygun tercihler yaparak mutlu olabileceğiniz bir lise ortamı seçebilirsiniz.' tavsiyelerinde bulunuldu.