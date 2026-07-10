YÖK Başkanı Erol Özvar, 2023 yılından bu yana yürütülen EK-46 Programı kapsamında farklı disiplinlerde doktora derecesine sahip 500'ü aşkın nitelikli araştırmacının üniversitelerde eğitim, araştırma ve proje geliştirme faaliyetlerine katkı sunduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, EK-46 Programı kapsamında 2023 yılından bu yana 500'ü aşkın nitelikli araştırmacının Türk üniversitelerinde akademik faaliyetlere katkı sağladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özvar, program sayesinde farklı disiplinlerde doktora derecesine sahip araştırmacıların üniversitelerle buluşturulduğunu belirtti. Özvar, dünyanın çeşitli ülkelerindeki üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve özel sektörde görev yapan akademisyenlerin yanı sıra Türkiye'deki farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan nitelikli araştırmacıların da program kapsamında üniversitelerde eğitim, akademik danışmanlık, bilimsel üretim ve proje geliştirme çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.

EK-46 Programı'nın önümüzdeki dönemde daha da genişletileceğini belirten Özvar, özellikle üniversiteler ile öğrencilerin nitelikli araştırmacılarla kurduğu akademik etkileşimin güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

YÖK Başkanı Özvar, programın yükseköğretimde bilimsel üretimin artırılması ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.