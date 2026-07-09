NATO zirvelerinde kamuoyuna sunulan fotoğraf ile kapalı kapılar ardında yürütülen diplomasi çoğu zaman birbirinden farklıdır. Liderler kameralar karşısında gülümser, ortak bildiriler yayımlanır, birlik ve dayanışma mesajları verilir. Ancak asıl pazarlıklar, ikili görüşmelerde ve kapalı toplantılarda yapılır.

Son NATO Zirvesi de bu açıdan istisna olmadı.

Resmî açıklamalarda savunma, güvenlik ve ortak tehditler öne çıktı. Ancak satır araları dikkatle okunduğunda, dünyanın yeni güç dengelerinin şekillendirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Peki bu zirvenin gerçek kazananı kim oldu?

ABD Hedeflerine Bir Adım Daha Yaklaştı

Washington'un uzun yıllardır Avrupa'dan beklediği en önemli adım, savunma harcamalarının artırılmasıydı. Avrupa ülkeleri artık güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırlanıyor.

Bu durum yalnızca NATO'nun askeri kapasitesini artırmıyor; aynı zamanda savunma sanayisi, teknoloji ve güvenlik yatırımları açısından büyük bir ekonomik hareketlilik yaratıyor.

ABD açısından bakıldığında zirve, ittifak içindeki liderlik rolünü pekiştiren bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Avrupa Güvenliğini Güçlendirmeye Çalışıyor

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'nın güvenlik algısı önemli ölçüde değişti. Artık birçok Avrupa ülkesi, savunma planlamasını uzun vadeli risklere göre yeniden şekillendiriyor.

Ancak bunun bir bedeli var.

Artan savunma harcamaları, kamu bütçeleri üzerinde baskı oluşturabilir. Savunma için ayrılan kaynakların sosyal politikalar ve ekonomik yatırımlarla nasıl dengeleneceği önümüzdeki dönemin önemli tartışma başlıklarından biri olacak.

Rusya İzleniyor, Çin Hesaplanıyor

Zirvenin görünür gündeminde Rusya vardı; görünmeyen gündeminde ise Çin.

Rusya, kısa vadeli güvenlik riskleri açısından öncelikli başlık olmayı sürdürürken, Çin'in ekonomik, teknolojik ve stratejik etkisi orta ve uzun vadeli planlamalarda daha fazla yer buluyor.

Bu durum, NATO'nun yalnızca Avrupa merkezli bir güvenlik örgütü olmaktan çıkıp küresel gelişmeleri daha yakından takip eden bir yapıya evrildiğini gösteriyor.

Türkiye Yine Kilit Ülke Konumunda

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya, NATO açısından stratejik önemini koruyor.

Karadeniz, Kafkasya, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz gibi farklı güvenlik başlıklarının kesişim noktasında yer alan Türkiye, sadece askeri kapasitesiyle değil, diplomatik temaslarıyla da dikkat çekiyor.

Terörle mücadele, enerji güvenliği, göç yönetimi ve bölgesel istikrar gibi konular Ankara'nın ittifak içindeki ağırlığını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak bu stratejik konum aynı zamanda hassas bir denge politikası yürütmeyi de gerektiriyor. Türkiye'nin hem NATO müttefikleriyle ilişkilerini sürdürmesi hem de bölgesel aktörlerle diyalog kanallarını açık tutması, dış politikanın en önemli sınavlarından biri olmaya devam ediyor.

Savunma Sanayisi Yeni Rekabet Alanı

Zirvenin en dikkat çekici sonuçlarından biri de savunma teknolojilerine verilen önemin artması oldu.

İnsansız hava araçları, hava savunma sistemleri, yapay zekâ destekli çözümler, siber güvenlik ve uzay teknolojileri artık klasik askeri güç anlayışının ayrılmaz parçaları hâline geliyor.

Bu süreç, teknoloji geliştirebilen ülkelerin uluslararası alandaki etkisini artırırken, dışa bağımlılığı yüksek ülkeler için yeni stratejik zorluklar da doğuruyor.

Sessiz Diplomasi, Büyük Hesaplar

Her NATO zirvesi, sadece alınan kararlarla değil; kurulacak yeni ortaklıklar, verilen mesajlar ve geleceğe dönük stratejik hazırlıklarla da değerlendirilmelidir.

Bugün yaşanan gelişmeler, önümüzdeki yılların uluslararası güvenlik mimarisini şekillendirecek adımların habercisi olabilir.

Bu nedenle zirveleri yalnızca yayımlanan bildiriler üzerinden değil, küresel gelişmelerle birlikte okumak gerekiyor.

Sonuç

NATO Zirvesi geride kaldı; ancak etkileri uzun süre hissedilecek.

Kazanan ya da kaybedeni tek bir ülke üzerinden tanımlamak kolay değil. Bunun yerine, her aktörün kendi öncelikleri doğrultusunda kazanımlar elde etmeye çalıştığı karmaşık bir diplomatik tabloyla karşı karşıyayız.

Bir gerçek ise değişmiyor: Dünya, belirsizliklerin arttığı yeni bir döneme giriyor. Güvenlik anlayışı dönüşüyor, ittifaklar yeniden şekilleniyor ve diplomasi her zamankinden daha kritik bir rol üstleniyor.

Türkiye için bu süreç hem önemli fırsatlar hem de dikkatle yönetilmesi gereken riskler içeriyor. Stratejik konumunu doğru değerlendiren, dengeli ve öngörülü politikalar geliştirebilen ülkeler, değişen uluslararası düzende daha güçlü bir konum elde edebilir.

NATO Zirvesi'nin perde arkasında yaşananlar, sadece bugünün değil, yarının dünya siyasetini de etkileyecek nitelikte görünüyor. Bundan sonraki gelişmeler, bu zirvede kurulan temasların ve alınan kararların uluslararası sisteme nasıl yansıyacağını gösterecek.

@Murat Aydın @Gazeteci – Yazar