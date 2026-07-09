Gebze Ticaret Odası'nda Kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde başkanlık yarışının ilk önemli hamlesi geldi. GTO Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, düzenlediği geniş katılımlı toplantıyla Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını resmen açıkladı.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de bir hotelde gerçekleştirilen programa iş dünyasının temsilcileri, oda yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun ilgi gören toplantıda konuşan Şerifalioğlu, üyelerin ihtiyaçlarına odaklanan, üreten ve geleceği planlayan yeni bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi.

Gebze Ticaret Odası'nın yalnızca resmi işlemleri yürüten bir kurum olmaktan çıkması gerektiğini belirten Şerifalioğlu, odanın üyelerine yol gösteren, proje üreten, yatırım fırsatları oluşturan ve uluslararası bağlantılar kuran güçlü bir vizyon merkezi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Yeni dönemde ortak aklı esas alan, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim modeli oluşturacaklarını dile getiren Şerifalioğlu, 'Biz seçim kazanmanın değil, gelecek nesillere daha güçlü bir Gebze Ticaret Odası bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla yola çıktık.' ifadelerini kullandı.

Kasım ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde Oğuz Şerifalioğlu'nun adaylığını açıklamasıyla birlikte Gebze Ticaret Odası'nda seçim atmosferi resmen başladı.

Gözler şimdi diğer olası adaylara ve seçim sürecinde şekillenecek yarışa çevrildi.