TÜBİTAK'ın Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği kapsamında desteklenen öğrenci takımları, Güney Kore ve İngiltere'de düzenlenen uluslararası organizasyonlarda önemli dereceler elde etti.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, Ulusal ve Uluslararası Yarışma/Etkinlik Katılım Desteği kapsamında desteklenen öğrenci takımlarının uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attığını duyurdu.

TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan DOLLBY ve OGEE takımları, Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen RoboCup 2026 yarışmasına katıldı.

RoboCupJunior Soccer Infrared ve RoboCupJunior Rescue Simulation kategorilerinde mücadele eden Türk takımları, farklı ülkelerden ekiplerle oluşturdukları uluslararası ittifaklarla yer aldıkları SuperTeam Challenge kategorisinde ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Öte yandan, Çukurova Üniversitesi 1,5 Adana UAV Takımı da İngiltere'de gerçekleştirilen IMechE UAS Challenge yarışmasında 'En Çok Gelecek Vadeden Takım' (Most Promise Award) ödülünün sahibi oldu. TÜBİTAK, uluslararası platformlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.