Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders saatleri ve ek ders saatlerinin değişmesi ve ücretleri ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders saatleri ve ek ders saatlerinin değişikliği ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararlara göre, bir öğretmen bir yılda en fazla 160 saat ders verebilecek. İlkokul 2 ve 3. Sınıf okuyan öğrencilere Türkçe ve Matematik destek eğitimi verilecek.

Yaz tatilinde görev alan yöneticilere ve kurs öğretmenlerine haftada 44 saat ek ders ücreti ödenecek.

Milli Eğitim Akademesi'nde görevli öğretmen ve yöneticilere haftada 30 saat ek ders ücreti verilecek.