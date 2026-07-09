Giresun'un Alucra ilçesinden yetişen, finans ve bankacılık sektörünün duayen ve deneyimli isimlerinden Selahattin Süleymanoğlu, Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu kararıyla 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreteri olarak göreve atandı.

Finans Sektöründe Başarılarla Dolu Bir Kariyer

1962 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğan Süleymanoğlu, Türk bankacılık ve finans dünyasında uzun yıllardır üstlendiği kritik rollerle tanınıyor. Eğitim hayatının ardından adım attığı sektörde basamakları hızla tırmanan Süleymanoğlu, Türkiye Emlak Bankası ve Halkbank bünyesinde çok uzun yıllar üst düzey yöneticilik görevlerini yürütmüştü.

Kariyer yolculuğunda; Halkbank Genel Müdür Yardımcılığı, Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halkbank Spor Kulübü Başkanlığı gibi finansal, idari ve sosyal alanlarda vizyoner projelere imza atan deneyimli isim, son olarak Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ Genel Müdürlüğü görevini başarıyla sürdürmekteydi.

Banka Dışı Finansın Çatısına Deneyimli Lider

Bankacılık ve finans sektöründeki engin birikimi, kriz yönetimi yeteneği ve stratejik yönetim vizyonuyla tanınan Alucralı hemşerimiz Selahattin Süleymanoğlu'nun yeni dönemde; finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerini tek bir çatı altında birleştiren Finansal Kurumlar Birliği'nin kurumsal ve yapısal vizyonuna çok büyük değer katması bekleniyor.

BİLGİ NOTU: Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Nedir, Ne İş Yapar?

Merkezi İstanbul'da bulunan Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Türkiye'de banka dışı finans sektörünün en güçlü ve resmi temsilcisi olan çatı kuruluştur.

FKB Bünyesinde Temsil Edilen 5 Büyük Sektör:

Finansal Kiralama (Leasing): Yatırımların orta ve uzun vadeli finansmanı. Faktoring: Ticari alacakların nakde dönüştürülmesi ve finansmanı. Finansman Şirketleri: Bireysel ve kurumsal mal/hizmet alım finansmanı. Tasarruf Finansman Şirketleri: Ev, araç ve yatırımlara yönelik faizsiz tasarruf modelleri. İnşaat maliyetlerindeki artış malzemeyi geride bıraktı! İçeriği Görüntüle Varlık Yönetim Şirketleri: Finansal kuruluşların donuk alacak portföylerinin yönetimi.

Birliğin Temel Fonksiyonları: FKB; banka dışı finansal ekosistemin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, üye şirketler arasındaki sinerji ile koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak ve ekonomi yönetimi/kamu kurumları ile köprü vazifesi görmek üzere çalışır. Türkiye ekonomisinde finansmana erişimi tabana yaymak, alternatif finansal araçları geliştirmek ve sektörü hem ulusal hem de uluslararası düzeyde en güçlü şekilde temsil etmek amacıyla kurumsal faaliyetlerini yürütmektedir.

TEBRİK MESAJI: Giresun ve Alucra'nın bağrından çıkarak ulusal ekonomi yönetiminde bizleri her zaman gururlandıran, bankacılık dünyasının saygın ismi Selahattin Süleymanoğlu'nu bu stratejik ve yeni görevinden ötürü tebrik ediyor; ülkemiz, milletimiz ve finans dünyası adına başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

@Murat Aydın @aydinses medya @Aydinses @suleymanbaba70