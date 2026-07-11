Bursa'da uzun yıllardır eğitim alanında faaliyet gösteren, bünyesinde okul ve kurs yapılarıyla öğrencilere hizmet veren FKM Eğitim Kurumları, LGS, TYT ve AYT (YKS) hazırlık programlarıyla binlerce öğrenciyi hedeflerine ulaştırmaya devam ediyor. Köklü eğitim anlayışı, akademik takip sistemi ve rehberlik odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren FKM Eğitim Kurumları, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarında önemli bir başarıya daha imza attı.

BURSA (İGFA) - FKM Eğitim Kurumları, öğrencileri Derya Vatansever, Enes Nam ve Furkan Elri ile 2026 LGS'de üç Türkiye Birincisi çıkararak Bursa eğitimine büyük bir gurur yaşattı. Üç öğrenci de sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Başarıyı öğrenciler, aileleri ve eğitimcilerle birlikte düzenlenen buluşmada kutlayan FKM Eğitim Kurumları, elde edilen sonucun planlı eğitim anlayışı, akademik takip sistemi ve güçlü rehberlik sürecinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

FKM Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Altın, elde edilen başarının yıllardır sürdürülen eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

'Bu başarı, yalnızca öğrencilerimizin değil; ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm eğitim kadromuzun ortak emeğinin sonucudur. Akademik başarıyı disiplinli çalışma, doğru rehberlik ve sürdürülebilir eğitim modeliyle buluşturduğunuzda ortaya böylesine gurur verici sonuçlar çıkıyor. Türkiye Birincisi olan öğrencilerimizi, fedakârlıklarıyla her zaman yanlarında olan ailelerimizi ve büyük özveriyle emek veren öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum.'

Türkiye Birincisi olan öğrenciler, başarılarının arkasında disiplinli çalışma, planlı hazırlık süreci, öğretmenlerinin akademik desteği ve ailelerinin kendilerine duyduğu güvenin bulunduğunu ifade etti.

Veliler ise süreç boyunca öğrencilerin akademik gelişimlerinin yakından takip edilmesinin ve rehberlik desteğinin kendileri için önemli bir güven oluşturduğunu belirterek, elde edilen başarının sistemli ve sürdürülebilir bir eğitim modelinin sonucu olduğunu dile getirdi.

2026 LGS'de elde edilen bu sonuçla FKM Eğitim Kurumları, üç Türkiye Birincisi çıkararak Bursa'nın eğitim alanındaki başarısını bir kez daha Türkiye gündemine taşırken, LGS ve YKS hazırlık alanındaki güçlü eğitim vizyonunu da bir kez daha ortaya koydu.