İzmir Büyükşehir Belediyesi, LGS'ye giren öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için ücretsiz rehberlik desteği sağlayacak.
İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sınav Destek Merkezi, öğrencileri sınavlara hazırlamanın yanı sıra tercih sürecinde de destek oluyor.
Konak'ta, Milli Kütüphane Caddesi No:41 adresinde bulunan merkezde görev yapan uzman rehber öğretmenler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki öğrencilerin puanlarına ve hedeflerine uygun okul tercihlerini belirlemelerine yardımcı olacak.
Ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, (0232) 293 61 49 numaralı telefondan randevu alabilecek. Tercih desteği, 13-24 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.