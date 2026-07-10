İzmir Büyükşehir Belediyesi, LGS'ye giren öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için ücretsiz rehberlik desteği sağlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sınav Destek Merkezi, öğrencileri sınavlara hazırlamanın yanı sıra tercih sürecinde de destek oluyor.

Konak'ta, Milli Kütüphane Caddesi No:41 adresinde bulunan merkezde görev yapan uzman rehber öğretmenler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki öğrencilerin puanlarına ve hedeflerine uygun okul tercihlerini belirlemelerine yardımcı olacak.

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Ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler, (0232) 293 61 49 numaralı telefondan randevu alabilecek. Tercih desteği, 13-24 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak.

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