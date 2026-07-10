Konya Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim birimleri Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri iş birliğinde Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde düzenlenen II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu tamamlandı

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehaneler ve Lise Medeniyet Akademileri (LİMA) iş birliğinde Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA) yürütücülüğünde düzenlenen II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu tamamlandı.

SİA Meram Yerleşkesinde düzenlenen ve iki gün süren Yaz Okulu, Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmasıyla başladı.

Program kapsamında gençlik politikaları, bilimsel araştırma yöntemleri, proje döngüsü yönetimi, gençlik projeleri, veri kullanımı, sivil toplum, kütüphane çalışmaları ile sosyal inovasyon ve gençlik hizmetleri tasarımı konuları ele alındı. Akademik sunumlar, söyleşiler ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla katılımcıların gençlik araştırmalarına ilişkin kuramsal ve metodolojik bilgi birikimlerinin geliştirilmesi amaçlandı.

EĞİTİM PROGRAMI VE UYGULAMALI ATÖLYELER DÜZENLENDİ

Programda, katılımcılar ile eğitmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına imkân sağlayan etkileşimli oturumlar gerçekleştirildi. Katılımcılar farklı kurum ve disiplinlerden gelen meslektaşlarıyla bir araya gelerek gençlik alanındaki güncel yaklaşımları tartışma, iyi uygulama örneklerini değerlendirme ve yeni iş birliği fırsatları geliştirme imkânı buldu.

II. Gençlik Araştırmaları Yaz Okulu, gençlik alanında bilimsel araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasına, veri temelli karar alma süreçlerinin desteklenmesine ve proje geliştirme yetkinliklerinin güçlendirilmesine katkı sundu.