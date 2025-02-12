Millî Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.ANKARA (İGFA) - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile ilgili başvuru ve uygulama kılavuzunun MEB tarafından yayımlanması sonrasında sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da yanıtlandı.

Bu yıl 27 Nisan'da düzenlenecek sınav için başvurular 3 Mart'a kadar yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, 2025 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'yla ilgili hazırladığı dokümanda sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrasına ilişkin en çok merak edilen yirmi soruyu detaylı şekilde yanıtladı. Aileler ve öğrenciler için hazırlanan içerikte başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi konular detaylı şekilde açıklandı.

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