Karatay'da evli çiftlere özel eğitim programı başlıyor; seminerleri eksiksiz tamamlayan çiftler arasından bir çifte umre hediyesi verilecek.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, aile yapısını güçlendirmeye yönelik örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Evli ve 40 yaşına kadar olan çiftlere yönelik hazırlanan program kapsamında, alanında uzman isimler tarafından 5 derslik özel bir eğitim süreci sunulacak. Programı başarıyla tamamlayan çiftler arasından yapılacak çekilişle 1 çifte umre ödülü verilecek.

Karatay Belediyesi ile Enderun Eğitim Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen akademide tüm eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, 'Yanıbaşımda Karatay' mobil uygulaması üzerinden 26 Mart Perşembe gününe kadar başvuruda bulunabilecek.

Evlilik ve Aile Gelişim Akademisi'nin ilk semineri 27 Mart günü saat 20.30'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Programın ilk konuğu yazar Merve Safa Likoğlu olacak. Likoğlu, 'Ailede Manevi Temeller' başlığıyla katılımcılara eğitim verecek.

Akademi kapsamında ilerleyen haftalarda alanında uzman isimler de ailelerle buluşacak. 10 Nisan'da Yazar Dr. Nazlı Özburun 'Evlilikte İletişim Sanatı', 24 Nisan'da Klinik Psikolog Dr. Mehmet Teber 'Çocuk Eğitimi ve Ebeveynlik', 8 Mayıs'ta Yazar Abdülkerim Temizcan 'Aile Ekonomisi ve Ev Yönetimi' konularını ele alacak. Son olarak Doç. Dr. Fatih Hilmi Çetin ise 22 Mayıs Cuma günü 'Dijital Dünyada Aile' başlığıyla katılımcılarla bir araya gelecek. Katılımcıların tüm eğitimlere eşleriyle birlikte katılması şartı aranırken, umre çekilişine dahil olabilmek için eğitimlerin tamamına eksiksiz katılım sağlanması gerekiyor.