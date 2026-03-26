SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumlar tarafından hayata geçirilen 'Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar' projesi, şehrin dört bir yanındaki ilk ve ortaokullarda öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Müzik ve maket yapma gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programlarda, minikler eğlenirken öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Özellikle kırsal mahallelerde eğitim gören öğrenciler için önemli bir fırsat sunan projeyle, binlerce öğrenci bilimi eğlenerek öğrenme imkanı buluyor.

HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI ATÖLYELER

Proje çerçevesinde çocuklar, öğretmenleri eşliğinde bilimsel içerikli dergileri inceleyerek hem teorik hem de uygulamalı bilgi edinen öğrenciler, atölyelerde aktif rol alıyor.

Dergilerde yer alan interaktif etkinlikler sayesinde öğrenciler müzik terimlerini keşfederken, roket maketleri hazırlayarak öğrenme sürecini eğlenceli hale getiriyor.

TAŞKISIĞI ORTAOKULU'NDA HEYECANLI YARIŞMA

Projeye aktif katılım sağlayan okullardan biri olan Adapazarı Taşkısığı Ortaokulu ise çalışmalara ikinci kez destek vererek bir bilgi yarışması düzenledi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hem öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini sağladı hem de eğlenceli anlara sahne oldu.