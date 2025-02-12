Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki Fatih İlkokulunda görev yapan bir öğretmen, velileri ve öğrencileriyle birlikte "Aile Dostu Eğitim Ortamı Atölyeleri" kurdu.ANKARA (İGFA) - Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesindeki Fatih İlkokulunda Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan Naciye Yüksel, velileri ve öğrencileriyle birlikte "Aile Dostu Eğitim Ortamı Atölyeleri" kurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre kimi zaman ilçe kütüphanesinde, kimi zaman sınıf ortamında gerçekleştirilen atölyelerin yıl boyu devam etmesi planlanan atölyeler her ay farklı bir çalışma ile velileri ve öğrencileri buluşturuyor.

Atölye çalışmaları sayesinde veliler öğrencilerle birlikte hareket ederek iş birliği, problem çözme, takım çalışması, stratejik düşünme ve okuma alışkanlığı gibi önemli beceriler deneyimleniyor.