Ankara'da Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalp hastalıkları, diyabet, diyet ile sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme ve farkındalık semineri düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde Meclis Salonu'nda belediye personeline yönelik gerçekleştirilen hizmet içi seminerde, sağlıklı yaşam hedefleri doğrultusunda bilinçli davranışların kazandırılmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimde konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Alpaslan, 'Yüksek Tansiyon ve Kalp Hastalıklarının Belirtileri' başlıklı sunum yaparak tansiyon değerleri, yüksek tansiyonun zararları, kalp hastalıklarının belirtilerini detaylı olarak anlattı. Prof. Dr. Alpaslan, yüksek tansiyonun çoğunlukla belirti vermeden ilerlediğini, düzenli takip ve gerektiğinde ilaç tedavisinin önemini vurguladı.

Dâhiliye Uzmanı Dr. Abdullah Yalçın ise diyabet tanısı, tedavisi, beslenme ve hipoglisemi yönetimi konularında katılımcılara bilgi verip; diyabetin nasıl tedavi edildiğini ve hastalığın zararlı etkilerini açıkladı.

Diyetisyen Gizem Turan da kalp ve diyabet hastalıklarında beslenme yöntemlerini anlatarak uygulanabilecek diyet programı örneklerini katılımcılarla paylaştı.