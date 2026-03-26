Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilden seçilen öğrencilerle bir araya gelerek 23 Nisan etkinliklerini onların önerileri doğrultusunda planladıklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında oluşturulan '23 Nisan Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu' toplantısına katılarak çocukların talep ve önerilerini dinledi. Türkiye'nin 81 ilini temsilen seçilen öğrencilerin yer aldığı kurul, bu yılki kutlama programının belirlenmesinde aktif rol üstleniyor.

Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Tekin, çocukların sürece dahil edilmesini önemsediklerini belirterek, demokrasi bilinci ve katılımcı kültürün erken yaşta kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek önemli bir vizyon ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu mirası yaşatmak için eğitim politikalarını şekillendirdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen düzenleme kurulunun, çocukların görüşlerini doğrudan sürece yansıtmak amacıyla oluşturulduğunu anımsatanb Bakjan Tekin, bu yaklaşımın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi. Tekin, eğitimde istişare kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda söz alan öğrenciler ise 23 Nisan etkinliklerine ilişkin beklentilerini paylaştı. Müzik ve halk oyunları etkinliklerinin artırılması, spor ve bilim dünyasından tanınmış isimlerle buluşmalar düzenlenmesi ve okul bahçelerinde yeni oyun alanları kurulması gibi öneriler öne çıktı. Öğrenciler ayrıca fikirlerine değer verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bayram programının kendi görüşleri doğrultusunda şekillendirilmesinin kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

Millî Eğitim Bakanlığı, çocukların katılımıyla hazırlanacak programla 23 Nisan'ı hem ulusal egemenlik vurgusunu güçlendiren hem de çocuklara hitap eden etkinliklerle kutlamayı hedefliyor.