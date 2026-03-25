Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında eğitim kurumlarında incelemelerde bulunarak öğretmen, öğrenci ve kursiyerlerle bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Programına Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi ile başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğrencilerle buluşarak onların sanatsal çalışmalarını yerinde inceledi.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Müdür Bakırtaş, sanatın eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sunan öğretmenlere teşekkür etti. Ziyaretlerini Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi ile devam eden Bakırtaş, burada yönetici, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

Programın son durağı olan Adapazarı Halk Eğitim Merkezinde ise usta öğreticiler ve kursiyerlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, hayat boyu öğrenmenin önemine dikkat çekti. Kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet eden Bakırtaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde eğitim ortamları yerinde değerlendirilirken, öğrencilerin, öğretmenlerin ve kursiyerlerin gelişimine katkı sunan çalışmaların önemine vurgu yapıldı.