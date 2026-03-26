Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) geri sayım sürerken milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli bir karar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, 14 Haziran'da düzenlenecek sınavda iki oturum arasında isteyen öğrencilere beslenme paketi verileceğini açıkladı. Uzmanlar, bu paketin sınav öncesinde denenmesini önerdi.

Öğrenciler aylar süren hazırlık sürecinin ardından 14 Haziran'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda ter dökecek. İki sınav arasındaki mola süresinde öğrencilerin enerji ve odaklarını koruyabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Bu kapsamda isteyen öğrencilere kuru meyve, yulaf bar, ceviz ve sudan oluşan bir beslenme paketi verilecek.

Bu yıl ilk defa yapılacak bu sistemle, adayların ikinci oturuma çok daha dinç ve motive bir şekilde başlaması hedefleniyor.

SINAV GÜNÜ VERİLECEK PAKETİ ŞİMDİDEN DENEYİN

Bu paketin faydalı olabilmesi için öğrencinin sınavdan önce denemelerde de aynı ürünleri denemiş olması gerektiğini belirten Eğitimci Sezer Kamir, 'Sınav günü hiç tanımadığı bir besini ilk kez tüketen öğrenci; mide problemleri, sıkıntı ya da dikkat dağılması yaşayabilir. Bu uygulama doğru kullanılırsa yüzde 5 ile 10 arasında bir performans koruma sağlar. Bakanlık artık sınavı sadece akademik bir ölçüm aracı olarak görmüyor. Fizyolojik ve psikolojik performansın bir bütünü olarak ele almaya başlıyor. Bu durum eğitim sistemi açısından son derece anlamlı bir adım' diye konuştu.

Uygulamanın doğru kullanıldığında öğrencinin performansını korumaya yardımcı olabileceğini belirten eğitimci Kamir, iki sınav arasındaki süreçte öğrencilerin enerji seviyesinin dengede kalması büyük önem taşıdığını söyledi. 'Çünkü beyin vücudun toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini kullanıyor' diyen Kamir, 'Kan şekeri düştüğünde dikkat azalabiliyor, hata oranı artabiliyor. Bu nedenle küçük ve dengeli bir ara öğün, öğrencinin ikinci oturuma daha iyi odaklanmasına yardımcı olabilir' dedi.