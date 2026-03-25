İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi'nde 28 Mart'ta Akbank Sanat iş birliğiyle üç farklı yaratıcı atölye düzenlenecek

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli atölye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

28 Mart Cumartesi günü Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenecek etkinliklerde farklı yaş gruplarına hitap eden üç ayrı atölye gerçekleştirilecek. Gün boyunca 12.00, 13.30 ve 15.00 saatlerinde yapılacak atölyelerde çocuklar; hayal güçlerini kullanarak üretim yapma, sanatsal ifade becerilerini geliştirme ve farklı teknikleri deneyimleme fırsatı bulacak.

Program kapsamında edebiyattan ilham alan çalışmalar, yaratıcı çizim uygulamaları ve şehir temalı sanat üretimleri yer alacak.

Kontenjanların sınırlı olduğu atölyelere katılım için başvurular Akbank Sanat internet sitesi üzerinden alınırken, İzmit Belediyesi tüm çocukları bu keyifli etkinliklere davet ediyor.