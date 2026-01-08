MEB tarafından Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarına yönelik 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ilişkin sınav yapısı ve uygulama esasları güncellendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı'na yönelik konu dağılımları belli oldu.

Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da toplam 80 soru sorulacak.

AGS'nin sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile aynı gün iki ayrı oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Adaylar; sınava ilişkin açıklama ve testlerin konu dağılımlarına, 'dokuman.osym.gov.tr' adresi üzerinden ulaşılabilecek.