“İstanbul ve Ankara’da maymun çiçeği şüphesi ile karantinaya alınan hastalar oldu” iddialarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.ANKARA (İGFA) - Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Ankara'da 4, İstanbul'da 1 kişi maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı” iddiaları gerçeği yansıtmadığının altı çizilen açıklamada, "Ankara ve İstanbul'daki herhangi bir sağlık tesisinde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesiyle karantinaya alınan hasta bulunmamaktadır. İstanbul'daki bahse konu kişi, dermatolojik belirtilerle hastaneye başvurmuş ve kendisine yapılan maymun çiçeği testi negatif çıkmıştır. Şahsın izole edildiği yönündeki bilgiler de doğru değildir. Gerekli bilgilendirmeler, Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri tarafından şeffaf bir şekilde yapılmakta olup, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

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