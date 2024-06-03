Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk şiirinin büyük kalemi Nâzım Hikmet’in aramızdan ayrılışının 61’inci yıl dönümünde 2024 yılını ‘Bursa Nâzım Hikmet Yılı’ olarak ilan etti.BURSA (İGFA) - Türk edebiyatına sayısız eser kazandıran, kaleme aldığı dizeleri şarkı olan usta şairi, Bursa Büyükşehir Belediyesi de 2024 yılını Nâzım Hikmet’e adayarak yıl boyunca gerçekleştireceği etkinliklerle anacak.

Mavi gözlü devin, evrensel sesinin, devrimci ruhunun ve insanlık onurunu her şeyin üstünde tutan hayat görüşünün, kentin kültürel rotasına ışık tutmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Türk şiirinde çığır açan şiirlerinin rehberliğinde, söyleşiler ve atölyeler düzenleyecek. Okullarda Nâzım Hikmet tanışmaları, Bursa’nın sokaklarında ve meydanlarında Nâzım Hikmet okumaları yapılacak. Konserler, sinema ve belgesel gösterimleri, tiyatrolar ve sergilerle usta şair kentte ölümsüz kılınacak.

Ayrıca yıl içerisinde basılmış bir esere ‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Nâzım Hikmet Yılı Ödülü” de verilecek. ‘2024 Bursa Nâzım Hikmet Yılı’ kapsamında yapılacak olan etkinliklerin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Nâzım Hikmet Kültür Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi, Bursa Nâzım Hikmet Yılı Danışmanı Yazar Atilla Birkiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Yıldız ve Emin Direkçi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Özkılınç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala ve basın mensupları katıldı.

Bursa’nın Nâzım Hikmet’in izlerinin olduğu bir kent olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bu yıl Bursalılarla birçok farklı bir etkinlikte hep beraber olacaklarını belirtti.

Nâzım Hikmet’in ‘En güzel deniz, henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk, henüz büyümedi. En güzel günlerimiz, henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür’ dizeleriyle konuşmasına başlayan Başkan Bozbey, yazarların ve sanatçıların yaşadıkları toplumun ruhunu ve kimliğini yansıtan en önemli değerler olduğunu hatırlattı. Memleket şairimiz ‘Mavi gözlü dev’ Nâzım Hikmet’in de en önemli değerlerimizden olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Yaşama dair her şeyi korkusuzca halkla paylaşmış ve ‘güzel günlere’ olan inancımızı hep diri tutmuştur. Böylece haklının ve ezilenin sesi olmayı başarmış, büyük bir usta, büyük bir şairdir. Memleket sevdasını en derinlerinde yaşayan, tutsak ve sürgünde geçirdiği günlerde memleketine olan hasretini, hepimizi derinden etkileyen mısralarla dile getiren büyük bir vatansever şairdir Nâzım Hikmet. Yaşadığı tüm baskılara rağmen hürriyet, kardeşlik ve memleket sevdasından vazgeçmeyi bir an olsun aklından geçirmeyecek kadar onurlu bir isimdir. Dünyanın sevincini ve acısını şiirlerinde dile getirmiş, kendisi dört duvar arasında olsa da yüreği hep dışarıda atmıştır. Umudun şairi büyük usta Nâzım Hikmet’i sadece siyasi yönüyle ele almak, edebiyat dünyamız için büyük bir haksızlık olacaktır. Zira Nâzım, aşk, ayrılık ve hasret üzerine de çeşitli şiirler, öyküler ve oyunlar kaleme almış, edebiyatımıza büyük katkılarda bulunmuş eşsiz bir isimdir” dedi.

“2024 YILINI ‘NÂZIM HİKMET’E ADIYORUZ”

Şiirleri 50’den fazla dile çevrilen, edebiyatımızın onur abidesi, büyük usta Nâzım Hikmet’in 61 yıl önce bedenen aramızdan ayrıldığını dile getiren Başkan Bozbey, yaşama ve memlekete dair derdi olan isimlerin belleklerimizde daima yaşadığının da altını çizdi.

Nâzım’ın şiirlerinin ve düşüncelerinin günümüzde hala inadına yaşadığını, mücadelesinin ve umudunun ilham vermeye devam ettiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Evrensel sesi, emeği, adaleti ve barışı her şeyin üstünde tutan dünya görüşü, kentimizin kültürel rotasına ışık tutacağına inanıyoruz. Bu nedenle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 2024 yılını ‘Nâzım Hikmet’e adıyoruz. Yıl boyunca gerçekleştireceğimiz etkinlikler aracılığıyla Nâzım Hikmet’i anacak, onun Türk şiirinde çığır açan şiirlerinin rehberliğinde, söyleşiler ve atölyeler gerçekleştireceğiz. Bursa’mızın Nâzım Hikmet’in kişisel yaşamında çok önemli bir yeri var. ‘Bursa’da özgür bir gün’ sergisi ve ‘Çok şükür yaşıyoruz-şarkılarla, şiirlerle Nâzım Hikmet’ dinletisiyle ‘Nâzım Hikmet Yılı’nı kentimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Yazar ama aynı zamanda Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanımız olan Güney Özkılınç’ın ‘Nâzım’ın Bursa Yılları’ adlı eserinden Nâzım Hikmet’in Tayyare Kültür Merkezi’ne, arkadaşı Bursalı karikatürist Cemal Nadir’in açtığı sergiyi haber yapmak için 24 Mayıs 1936 tarihinde ilk kez kelepçesi olmadan, muhabir olarak geldiğini öğreniyoruz. İzlenime açacağımız sergiyi de o günün anısına Bursalılarla buluşturuyoruz. Ülkemizin bu değerli isimleri, olması gerektiği gibi Bursa’mızın caddelerinde, salonlarında, eserlerinde daima yaşamaya devam edecek. Tüm halkımızı, etkinliklerimize katılmaya ve Nâzım Hikmet’in barış, adalet ve özgürlük arzusuyla çınlayan sesine kulak vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.