MasterChef 2024'ün şampiyonu uzun süren mücadelenin ardından belli oldu. MasterChef'te dün akşam final gecesi düzenlendi. Finale kalan Onur ve Kerem son kez hünerlerini sergiledi.İSTANBUL (İGFA) - MasterChef Türkiye'de birinci olan isim belli oldu. Onur, Eda, Semih ve Kerem'in yarı finale kaldığı yarışmada gerçekleşen oyunların ardından 9 Ocak'ta ilk finalist Onur seçilmişti. Zorlu ve uzun bir yolculuk sonrası Eda, Semih, Onur ve Kerem son 4'e kalmıştı. MasterChef'in dördüncüsü Eda olurken, 3'üncü ise Semih olmuştu. Kerem ve Onur canlı yayınlanan bölümde şampiyonluk için yarıştı. 3 oyun oynandı ve toplamda en yüksek puanı alan yarışmacı birinci oldu. İlk etapta şeflerden Onur 22.5 puan alırken Kerem ise 17.5 puanda kaldı. İki turda Kerem 41 puan alırken, Onur 45 puana yükseldi.

Final turunda iki menü hazırlayan yarışmacılar, ardından imza tabaklarını servis etti. Onur “Emek” adını verdiği, Kerem ise “Türk” adını verdiği bir tabak sundu şeflere.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda en başarılı tabakları çıkaran yarışmacı Onur Üresin oldu. Onur, gecenin sonunda topladığı toplam 68 puanla şampiyon olarak kupayı kaldırdı. Kerem ise 63,5 puanda kaldı.

https://twitter.com/TvMasterchef/status/1878208051682972021