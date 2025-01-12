Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelini daha yaşanılabilir hale getirmek için sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa’nın simge parklarından biri olan Ulupark’ta da önemli yenileme çalışmaları yapıldı.MANİSA (İGFA) - Ulupark’ta gerçekleştirilen çalışmalarla park içerisindeki deforme olmuş ve kırılan ahşap oturma alanları yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yenileme çalışmaları ile park daha estetik ve güvenli bir dinlenme alanına dönüştü. Kırık ve hasarlı ahşap parçalar onarılarak, parkın genel görünümü ve kullanım konforu artırıldı.

GÜVENLİ, KONFORLU VE ESTETİK

Bakım Onarım ve Atölyeler Şube Müdürü Yılmaz Uçar, yapılan çalışmalarla ilgili “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, Manisalıların güvenli, konforlu ve estetik alanlarda vakit geçirebilmeleri için çaba sarf ediyoruz. Ulupark’taki oturma alanlarının yenilenmesi de bu çabamızın bir parçası. Bu tür yenileme çalışmaları belirlenen program çerçevesinde kentimizin her yerinde devam edecek” dedi.