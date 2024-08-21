Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin yeniden ayağa kalkması için çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. MASKİ Akçadağ ilçesi Bahri Çatyol Mahallesi'nde 240 köy evine hizmet verecek olan 2.000 metre kanalizasyon hattı inşa ederek altyapı sorunlarını çözme yolunda önemli bir adım attı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), kırsal bölgelerdeki altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Akçadağ ilçesine bağlı Çatyol Mahallesi'nde 240 köy evinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2.000 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirildi. Bu önemli projeyle bölgenin altyapısına önemli bir katkı sağlanmış oldu.

MASKİ bu çalışmalarıyla Akçadağ Çatyol Mahallesi’nde köy sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı ve altyapı sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Yeni hattın devreye girmesiyle birlikte, mahalle sakinlerinin kanalizasyon sorunları büyük ölçüde çözülmüş oldu. MASKİ Genel Müdürlüğü bu tür projelerini diğer kırsal alanlarda da devam ettirecek.

Çatyol Mahalle Muhtarı Yusuf Duman: “6 Şubat Depremlerinde yıkılan evlerimizin yerine yapılan köy konutlarının alt yapısı yapılıyor. Kanalizasyonun burada önceden yapılan arıtmaya yakın olması bizim için büyük avantajdı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e çok teşekkür ediyorum. Şu an 240 tane evimiz yapılıyor. Bu evlerin yüzde 80 bitme aşamasında. Yani yakın bir zamanda Allah’ın izni ile evlerimiz teslim edilecek.” dedi.