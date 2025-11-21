Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Yazıhan ilçesinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı.

MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, daire başkanları ve şube müdürleri ile birlikte Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı, başkan yardımcısı, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya gelerek 2025 yılı yatırım programını değerlendirdi ve 2026 yılı yatırım programına ilişkin talepleri ele aldı.

İlçede gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade eden Yazıhan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan: 'Meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla gerçekleştirdiğiniz bu toplantı, ilçemiz ve mahallelerimiz adına büyük önem taşımaktadır. Katılımlarından dolayı muhtarlarımıza; ilçemizde yürüttükleri çalışmalardan ötürü MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Sinan Çeçen ve ekibine teşekkür ediyorum.' dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN: 'KAMU KAYNAKLARINI EN VERİMLİ VE TASARRUFLU BİÇİMDE KULLANIYORUZ'

Meclis üyeleri ve muhtarlara bir araya gelen MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: 'MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak, çevremizi korumak ve altyapı sistemlerimizi sürdürülebilir şekilde yönetmek için çalışıyoruz. Kamu kaynaklarını en verimli ve tasarruflu biçimde kullanarak bu hedefler doğrultusunda gayret göstermeye devam ediyoruz. 2025 sezonunu başarılı bir şekilde geçirdik. Yatırım programımız kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er'in yılın başında lansmanını yaptığı projeleri yılsonu itibarıyla Yazıhan'da fazlasıyla hayata geçirdik. Buna en güzel şahitlik edenler de sizlersiniz. Bugünkü toplantımızın amacı; 2025 yılında sizlere neler vaat ettik ve neleri gerçekleştirdik, bunları birlikte değerlendirmektir. Elinizdeki dokümanlarda yapılan çalışmalar, metrajları ve adetleriyle açık biçimde yer almaktadır. Eksik kalan işlerimiz varsa, bunları 2026 yılı planımıza dahil edeceğiz. Ayrıca 2026 yılına ilişkin beklentilerinizi ve taleplerinizi alarak değerlendirmek için buradayız.' dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN: '107.5 MİLYONLUK ALTYAPI ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK'

2025 yılında hummalı bir çalışma yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Sinan Çeçen: 'Yazıhan ilçemizde 2025 yılı için planladığımız tüm altyapı yatırımlarını zamanında tamamlamanın yanı sıra, çok daha fazlasını gerçekleştirerek hedeflerimizin oldukça üzerine çıktık. İlçemizin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirmek, depo ve su kaynağı ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bu yatırımlar, Yazıhan'ın hem bugününe hem geleceğine yapılan güçlü bir adımdır. Ekiplerimizle birlikte, Yazıhan ilçemizin içme suyu, kanalizasyon ve depo ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun ve planlı bir çalışma programı yürüttük. Bu çalışmalar kapsamında;

• 45.9 kilometrelik yeni içme suyu hattı

• 1.4 kilometrelik kanalizasyon hattı

• 4 adet yeni içme suyu deposu

• 5 adet sondaj çalışması

• 7 içme suyu deposunda bakım-onarım

• 19 deponun temizlik işlemleri

• 10 farklı su kaynağında çalışma

• 8 adet fosseptik imalatı

Planladığımız tüm yatırımları eksiksiz şekilde hayata geçirmekle kalmadık, aynı zamanda hedeflerimizin de üzerine çıkarak yüzde 165 oranında bir çalışma performansı ortaya koyduk. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet alması için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir.' dedi.