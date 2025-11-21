İstanbul Bakırköy Belediyesi'nin ilk kez hayata geçirdiği Çocuk Meclisi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplandı.

İSTANBUL (İGFA) - Başkan Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun da katıldığı oturumda 9-14 yaş arası çocuklar meclis üyesi koltuklarına oturarak Bakırköy'e dair taleplerini dile getirdi.

Meclis başkanı ve kâtip üyelerinin de çocuklardan oluştuğu mecliste çocuk komisyon başkanları kâtip üyeler tarafından ilan edildi. Rengârenk fikirlerin salona yayıldığı mecliste, çocuklar toplumsal eşitlik perspektifinden çevre, kent yaşamı ve toplumsal değerler üzerine söz söyleme fırsatı buldu.

Bakırköy Belediyesi, çocukların demokratik süreçlerde söz sahibi olmasını amaçlayan Çocuk Meclisi'ni ilçede ilk kez hayata geçirdi. Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Eşitlik Birimi tarafından organize edilen ilk oturum, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Bakırköy Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi.

Çocuk Meclisi toplantısına Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı. Mecliste, 9-14 yaş arası çocuklar arasından meclis başkanı ve kâtip üyelerinin yanı sıra komisyon üyeleri de yerlerini aldı. Oturum boyunca Bakırköy Belediyesi meclis üyeleri de çocuklara eşlik ederek süreci takip etti.

Mecliste çocuklar, Bakırköy'de görmek istedikleri hizmetleri değerlendirdi; toplumsal eşitlik, çevre bilinci, kent yaşamı ve sosyal ihtiyaçlara yönelik fikirlerini paylaştı.

Renkli, canlı ve katılımcı atmosferde gerçekleşen buluşmada çocukların fikirleri aileler tarafından gururla izlendi. İlk oturumuyla dikkat çeken ve düzenli aralıklarla yapılacak olan Çocuk Meclisi, Bakırköy Belediyesi'nin çocukların kent yönetimine katılımını güçlendirme hedefinde önemli bir adım oldu.