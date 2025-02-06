Manisa Büyükşehir Belediyesi, kanserle mücadele eden çocukların hayatlarına umut ve neşe katmak için Dünya Kanser Günü kapsamında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören 2-13 yaş arası çocuklar için özel bir masal anlatımı etkinliği düzenledi. Çocuklar, masalların renkli dünyasına yolculuk yaparak unutulmaz anlar yaşadı ve moral buldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, sağlık gibi hassas alanlarda destek sağlamanın yanı sıra çocukların duygusal dünyalarını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Dünya Kanser Günü nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde tedavi gören çocuklar için özel bir etkinlik düzenlendi.

Deneyimli masal anlatıcısı Ebru Ak Ergenç, çocuklara bir prensesin zorluklarla dolu yaşam mücadelesini ve kendi hayatını nasıl inşa ettiğinden bahseden masalı anlatarak, onların hayal güçlerini ve yaşam enerjilerini artırdı. Prensesin cesaret ve kararlılık dolu öyküsü, minik kalplere ilham verirken tedavi sürecinde olan çocuklara umut ışığı oldu.

Etkinlik boyunca çocuklar, masal dünyasında kaybolurken yaşadıkları zorlukların ötesinde, cesaret, umut ve sevgiyle dolu bir yolculuğa çıkarıldı.