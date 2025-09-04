Avrupa’nın prestijli üniversitelerini ve en başarılı sporcularını bir araya getiren Avrupa Üniversiteleri Masa Tenisi Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kampüsü'nde start alıyor.BURDUR (İGFA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) iş birliğinde gerçekleştirilecek Avrupa Üniversiteleri Masa Tenisi Şampiyonası, 11-16 Eylül 2025 tarihleri arasında Burdur’da sporseverlerle buluşuyor.

Bu uluslararası müsabaka, sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde aynı zamanda kültürel ve ekonomik etkileşim için önemli bir fırsat olmayı hedefliyor.

Etkinlik boyunca canlı yayınlar, kültürel geziler ve sosyal medya çalışmalarıyla Burdur, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da farkındalık yaratmayı hedefliyor. Burdur ekonomisine 7 gün içinde 200’ün üzerinde sporcu ve kafilenin konaklama ve turizm katkısı sağlanması beklenen şampiyona için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Organizasyona 13 Avrupa ülkesinden 20’yi aşkın üniversitenin sporcuları, antrenörleri, gözlemcileri ve yöneticilerinin katılacağını aktaran; aynı zamanda Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu As Başkanı olan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin Türkiye'nin en iyi spor altyapısına sahip üniversitelerinden biri olduğunu yineledi. Prof. Dr. Dalgar, MAKÜ'nün gerek tesisleri gerekse konaklama kapasitesi ile öne çıkan bir spor merkezi olduğunu ifade ederek, “Üniversitenin Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapmanın haklı gururunu” yaşadığını dile getirdi