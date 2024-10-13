Son yerel seçimlerde mahalle sayısı 25’ten 30’u çıkan Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Marmaris Belediyesi Kent Konseyi'nin yeni yönetimi Mahalle Meclislerini yeniden oluşturmak için çalışmalara başladı.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kent Konseyi bünyesindeki Mahalle Meclisleri'nin oluşumu için İlk toplantı Hisarönü Köyü Mahallesi Muhtarlığı'nda gerçekleştirildi.

Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından, önceki dönem yapılan çalışmalarla ilgili köylülerden bilgi alınırken, yeni dönem hakkında da bilgilendirdi.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı Hakan Öner, Marmaris’teki tüm mahallelerde Mahalle Meclisi oluşturmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

Konseyin ilk günden beri hedefi olan yerinde hizmette kendi mahallesinde yaşayanlarının kararlarının ne kadar önemli olduğunu savunduklarını ifade eden Başkan Öner, "Çünkü mahalleli; yaşadığı yerdeki sorunu en iyi bilen olarak anlatabilecek ve oranın asıl ihtiyacının ne olacağı yönünde kararı verebilecek olanlardır. Geçen dönem Kent Konseyi Genel Sekreteri iken yürütme kurulu arkadaşlarımızla birlikte, 5 mahalle meclisinin kurulmasından bulundum. Bu dönemde Marmaris Kent Konseyi Başkanı olarak Marmaris’imizin tamamında mahalle meclislerinin kurulması için var gücümüzle çalışacağız. Yaşadığı mahallesine katkı verebilecek herkesin mahalle meclisinde görev almasını rica ediyoruz.” diye konuştu.