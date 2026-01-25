Çevre bilimci Prof. Dr. Mustafa Sarı, İzmit Körfezi girişinde Eskihisar Kalesi dibinde deniz çayırları ve yoğun Pina (Pinna nobilis) popülasyonu tespit edildiğini açıkladı. Sarı, alanın Marmara Denizi için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek acil koruma çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - Çevre bilimci akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde umut veren bir ekosistem keşfini kamuoyuyla paylaştı.

Prof. Dr. Sarı, İzmit Körfezi girişinde yer alan Eskihisar Kalesi'nin hemen dibinde, kıyı dolgularından kurtulabilmiş küçük bir alanda hem deniz çayırları hem de yoğun Pina (Pinna nobilis) popülasyonuna rastlandığını açıkladı. Sarı'nın aktardığı bilgilere göre, söz konusu alan Marmara Denizi'nde yaygın olan Cymodocea nodosa türü deniz çayırlarının şimdiye kadar tespit edilen en kuzey noktası olma özelliğini taşıyor. Küçük olmasına rağmen son derece kritik bir alan olduğuna vurgu yapan Sarı, neredeyse her metrekarede 3-4 adet Pina bulunduğunu belirtti.

Son yıllarda İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışmalarının olumlu etkilerinin gözlemlenmeye başlandığını ifade eden Sarı, bu çalışmaların körfezin geneline yayılması halinde deniz çayırlarının yeniden çoğalabileceğini dile getirdi.

https://twitter.com/profmustafasari/status/2015368446695858415

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadelede kilit rol oynayan Pina ve deniz çayırlarının korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Sarı, deniz çayırlarının yalnızca 1 metrekarede günde 10 litreden fazla oksijen üretebildiğini hatırlattı. Bu alanın hemen yanında devam eden yağmur suyu tahliye borusu inşaatının, ekosisteme zarar vermemesi için acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca her gün binlerce insanın yürüyüş yaptığı ve vakit geçirdiği bölgede, Pina ve deniz çayırlarının önemini anlatan bilgilendirme panolarının yerleştirilmesi çağrısında bulunan Sarı, şu mesajla uyarısını yineleyerek, 'Pinanın ve deniz çayırlarının umudu sönmemeli. Bu umut, tüm Marmara'ya yayılmalı' çağrısını yineledi.