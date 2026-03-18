Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan 'Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor' paylaşımlarının asılsız olduğunu duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığa atıf yapılarak yapılan 'Bayram müjdesi! 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlık, bu tür paylaşımların vatandaşların kişisel verilerini ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını vurguladı. Vatandaşlara, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin doğru ve güncel bilgilerin yalnızca bakanlığın resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bakanlık, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sosyal medyada yayılan asılsız destek haberlerine itibar etmemesi çağrısında bulundu.