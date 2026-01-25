Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti bütüncül bir yaklaşımla ele almak amacıyla düzenlenen 'Belediye Başkanları Toplantısı'nda 17 ilçenin belediye başkanı ve temsilcileriyle bir araya geldi.

BJRSA (İGFA) - Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda, Bursa genelinde yürütülen çalışmalar ile ilçelere ilişkin son değerlendirmeler ele alındı.

Yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak projeler ve ilçelerin öncelikli ihtiyaçlarının da konuşulduğu buluşmada, ilçelerde devam eden ve planlanan çalışmalar görüşülerek, fikir ve öneriler değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye başkanları ve temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi. Yürütülen hizmetler konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Türkiye'ye örnek olacak şekilde üç ayda bir belediye başkanlarımızla toplanıyoruz. Böylece dayanışmamızı da güçlendiriyoruz. Her bir Bursalıya hizmet etmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bu kent hepimizin, bu kente karşı hepimiz sorumluyuz. Ev sahipliğinden dolayı Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'a teşekkür ediyorum' dedi.

'ORTAK AKIL OLUŞTURMAK SON DERECE KIYMETLİ'

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, ortak akılla projeler üretmenin ve sinerji oluşturmanın son derece kıymetli olduğunu altını çizdi. Bu anlayışla hem Orhaneli'ye hem de Bursa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Tayır, toplantıya katılan tüm belediye başkanlarına teşekkür etti. Toplantının sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'a günün anısına PTT'ye bastırılan 700. yıl portföyünü hediye etti.