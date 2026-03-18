İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları Ramazan Bayramı süresince İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi - TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN'nda ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.

ESHOT OTOBÜS SEFERLERİ

ESHOT; İZULAŞ ve İZTAŞIT araçlarında, 20-21 ve 22 Mart tarihlerindeki Ramazan Bayramı için takviye seferlerle özel bir sefer tarifesi hazırlandı. Arife günü olan 19 Mart'ta hafta içi çalışma programı; bayram boyunca ise pazar günü programı uygulanacak.

Bayram süresince orman köyü hatları da toplu ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için İzmir Otogar bağlantılı ve özellikle ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı.