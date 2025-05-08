Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, taze bir kanla yeni bir sayfa açmayı planladıklarını belirterek, birliğin 4,2 milyar TL'lik enflasyon muhasebesinden kaynaklanan kurum zararının, kâr yedekleriyle kapatıldığını ve 25 Nisan itibariyle kurum zararının ortadan kalktığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Dünyanın sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik'in tepe noktasında 6 Mayıs'ta yaşanan kan değişimi ardından yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, Başkanvekili Mustafa İlgen ve Genel Müdür Mehmet Ertaş ile birlikte kameralar karşısına geçti. Marmarabirlik'in Başköy Tesisleri'ndeki Genel Müdürlük binasında basın açıklaması yapan Yıldız başkanlığındaki yeni yönetim, yeni bir kanla Marmarabirlik'te yeni bir sayfa açmayı planladıklarını söyledi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Uzun yıllardır Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdüren Hidamet Asa'nın, genel kurul sonrasında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu kararıyla değişikliğe gidildiğini anımsatan Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, son dönemde Bursa'nın, Marmara'nın ve Türkiye'nin dünyadaki bir çok ülkenin Marmarabirlik gibi değeri ile ilgili olumlu-olumsuz haberler gördüklerini ve bu kurumun sorumluluğu ile enformasyon kirliliğini gidermek adına bu toplantıyı düzenlemek istediklerini söyledi. 30 bin üyenin adını korumak adına faydalı işlerle gündeme gelmek istediklerini kaydeden Başkan Yıldız, 26 Nisan'da gerçekleştirilen genel kurulun ardından yönetim kurulu talebi ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda değişiklik yaşandığını belirtti. Başköy'de 4 yıldır sürdürdüğü Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildiğini belirten Başkan Yıldız, "Biz de bu noktada yönetim kurulumuzla tarihe damga vurmuş üyelerimizle birlikte elimizi taşın altına koyduk. Allah bu yolda utandırmasın" dedi.

"HİÇBİR KOOPERATİF MARMARABİRLİK'TEN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Başkanlar ve yönetim kurularının zaman zaman değişebileceğinin altını çizen Başkan Yıldız, "Başkanlar farklı kooperatiflerden olabilir. Kooperatiflerimiz bizim için değerlidir ancak hiçbir kooperatif Marmarabirlik'ten büyük değildir" diye konuştu.

Birleştirici bir kuruluş olmak istediklerini vurgulayan Başkan Yıldız, önümüzdeki kampanya dönemine kadar iç işleyişimizdeki değişikliği tamamlamak istediklerini söyledi. Başkan Yıldız, alanında uzman kurmaylarıyla birlikte Marmarabirlik'te yeni bir kanla yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti.

"ASA O GÜNKÜ TOPLANTIYI TERK ETTİ, İSTİFA NOKTASINDA KENDİSİ BİLİR"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, şu anda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevde olan Hidamet Asa'nın istifasının söz konusu olup olmadığı konusunda da, "Marmarabirlik, hiçbirimizin babasının malı değildir. Görev süremiz boyunca bizler kâr noktasında görevlendirilmiş neferleriz” diye konuştu. Ancak önceki başkan Hidamet Asa’nın görevden alınmasıyla ilgili olarak, yönetimin bu kararından sonra o gün toplantıyı terk etti, gitti. İstifa noktasında kendisi bilir” yorumunu yaptı.

MUDANYA'YA ZEYTİN TARIM LİSESİ MÜJDESİ

Mudanya'da açılması planlanan Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi'nin de müjdesini veren Başkan Ali Yıldız, Mudanya Zeytin ve Zeytinyağı Uygulamalı Tarım Lisesi'nin protokolü tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Bu lise Türkiye'de bir ilk olacak ve 100 bin metrekare üzerine kurulacak. Bu projeyle zeytinciliğin, tadım teraslarının olduğu önemli bir uygulamalı eğitim kompleksini Bursa'mıza kazandırmanın başlangıcındayız" dedi.

"4,2 MİLYAR TL BİRLİK ZARARI KAPATILDI"

Son dönemde ortaya atılan Marmarabirlik borç iddiaları ile ilgili detayı ise Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş, paylaştı. Genel Müdür Mehmet Ertaş, kurumun 4,2 milyar TL’lik zarar ettiğini, ancak bu zararın kâr yedekleriyle 25 Nisan itibariyle kapatıldığını söyledi. “Büyük bir kurumuz, bu zararı kapatabilecek durumdayız" diyen Ertaş, "Enflasyon muhasebesinden kaynaklı bir zarar oluşmuştu. Enflasyon muhasebesinden ötürü bu zararın kapatılması için Nisan ayının beklenmesi gerekiyordu. 25 Nisan itibarıyla bilanço açıkları kapatıldı. Şu anda kurum zararımız gözükmüyor" diye konuştu.