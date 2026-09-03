Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 03 Eylül Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri, Samsun'un doğu kesimleri ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey, Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.