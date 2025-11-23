Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Kasım Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmezken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, özellikle sabah saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve ani rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.