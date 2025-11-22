Bilecik'te KOM Şube Müdürlüğü, Pazaryeri ilçesinde kaçak tütün operasyonu düzenledi. 30 bin dolu, 10 bin boş makaron ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamulü ticareti yaparak devleti vergi kaybına uğratan kişi ve organizasyonların deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Pazaryeri ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Ekiplerin titiz çalışması sonucunda 30 bin adet dolu makaron ile 10 bin adet boş makaron bulundu.

Operasyonda Y.E.D. (27) isimli şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.